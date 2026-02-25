Arzignano, incendio in abitazione: muore una donna

Notizia in aggiornamento

Nota dei vigili del fuoco

Nella mattinata di martedì 25 febbraio 2026, attorno alle ore 7.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Calavena Alta, nel comune di Arzignano, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione.

Sul posto è giunta una squadra del distaccamento locale con due mezzi, supportata da ulteriori due squadre provenienti dalla sede centrale di Vicenza.

All’arrivo, i soccorritori hanno trovato l’abitazione invasa dal fumo. All’interno è stata individuata una donna priva di coscienza, immediatamente trasportata all’esterno. I Vigili del fuoco hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, successivamente proseguite dal personale sanitario del 118, intervenuto con un’ambulanza medicalizzata. Nonostante i ripetuti tentativi di soccorso, il medico ha dovuto constatare il decesso. Si tratta di Teresa Fracasso di 92 anni.

Le squadre hanno quindi provveduto allo spegnimento delle fiamme, alla completa evacuazione dei fumi e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi di competenza.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 9.30, con il rientro delle squadre presso le rispettive sedi. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco.

