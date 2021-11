Avevano pestato e tentato di rapinare un coetaneo: cinque minorenni denunciati ad Arzignano

Avevano preso di mira un coetaneo, cercando di farsi consegnare il denaro che aveva in tasca per poi mettergli le mani addosso. Ora, cinque minorenni, tutti di sesso maschile e di età compresa tra i 13 e i 17 anni, sono stati denunciati alla polizia locale di Vicenza Ovest per tentata rapina e lesioni. L’aggressione è avvenuta lo scorso 8 settembre al parco dello Sport di Arzignano. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La baby gang, quel pomeriggio, aveva preso di mira un coetaneo, chiedendogli di consegnargli i soldi che aveva in tasca e aggredendolo a seguito del rifiuto della vittima. Il ragazzino è stato colpito con pugni e calci, anche mentre era a terra, con gli altri che hanno dato manforte al capobanda, il primo a sferrare un pugno. Il giovane comunque non si è fatto rubare niente e i bulli si sono dovuti dileguare; una volta tornata a casa, la vittima è andata in pronto soccorso dove gli sono state riscontrate contusioni in varie parti del corpo, con una prognosi di circa una settimana.

Le indagini hanno portato all’identificazione di cinque ragazzi, due italiani e tre stranieri.