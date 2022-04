ARRIVANO LE DOMENICHE ECOLOGICHE DEDICATE AL RICICLO E RIUSO

Domenica 10 aprile si svolgerà la giornata di formazione ecologica dedicata al riciclo e al riuso. La quarta giornata green del 2022 sarà concentrata sugli eventi di sensibilizzazione sui temi ambientali e non vedrà la limitazione della circolazione all’interno delle mura storiche.

Per quanto non sia previsto lo stop ai veicoli, i cittadini sono comunque invitati a lasciare a casa l’auto e a sperimentare modalità di spostamento a basso impatto ambientale. Per l’intera giornata per raggiungere il centro storico saranno a disposizione i parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli con il servizio di centro bus gratuito. Inoltre, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento mensile RideMovi, concessionario del servizio di bike sharing, a tariffa agevolata.

Tra le iniziative in programma c’è la passeggiata teatrale Palladio Street, un percorso nel cuore di Vicenza, tra i palazzi palladiani che si affacciano su contra’ Thiene, corso Fogazzaro e contra’ Porti. Quest’ultima via, che ospita due opere palladiane, è stata ribattezzata Palladio Street, dando il nome alla passeggiata. I palazzi, tutti patrimonio dell’Unesco, saranno raccontati in prima persona dai nobili che li abitarono, grazie ai monologhi dell’attrice Stefania Carlesso, ricchi anche di informazioni e aneddoti sulla biografia del geniale architetto.

Il percorso guidato è organizzato nell’ambito di Non ho l’età – Mercato dell’Antiquariato, Collezionismo & Vintage, l’appuntamento dedicato agli appassionati di oggetti del passato che domenica 10 si snoderà da piazza dei Signori a viale Roma, che sarà chiuso al traffico nel tratto compreso tra piazzale della stazione fino all’uscita del parcheggio Verdi dalle 6 alle 19.

La passeggiata Palladio Street inizierà alle 10.30 in piazza San Lorenzo. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (3496410654, info@antiquariatovicenza.it).

La Cooperativa sociale Insieme aprirà le porte dei laboratori di riuso e riciclo situati nella sede di via Dalla Scola 255. Le visite, della durata di un’ora, si terranno dalle 16 e dalle 17 per un massimo di dieci persone ciascuna. La prenotazione è obbligatoria entro le 10 di domenica 10 aprile scrivendo a seguici@insiemesociale.it. L’iniziativa si svolgerà con il raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti a visita.

La domenica di formazione ecologica prevede anche la pulizia del territorio ad opera dei volontari di Plastic Free, che interesserà, dalle 8 alle 12, parco Retrone e il quartiere dei Ferrovieri. L’appuntamento, che parte della campagna di raccolta dei rifiuti a Vicenza “Uniamoci e prendiamoci cura del nostro territorio”, rientra tra gli oltre 300 eventi di contrasto alla plastica che si svolgeranno il 9 e il 10 aprile in tutta Italia.

Per partecipare all’iniziativa vicentina è richiesta l’iscrizione obbligatoria nel sito di Plastic Free selezionando l’evento a cui si vuole partecipare (https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/766/10-apr-vicenza). Il ritrovo è al parcheggio della scuola secondaria di primo grado Maffei in via Carta. I minori di 16 anni devono essere accompagnati. I volontari dovranno munirsi di guanti, meglio se in tessuto. I rifiuti saranno ritirati e smaltiti da Aim Ambiente (Gruppo Agsm Aim).

Per l’intera giornata l’ingresso al Museo Naturalistico Archeologico e al Museo Civico di Palazzo Chiericati sarà gratuito. Quest’ultimo ospiterà, alle 14 e alle 15,30, anche i laboratori didattici “Come ti riciclo… a regola d’arte!” proposti da ScatolaCultura a bambini dai 6 ai 13 anni. Si andrà alla scoperta dei materiali raffigurati nei quadri del Rinascimento, per poi realizzare un’opera d’arte con la tecnica del collage. La partecipazione è gratuita con prenotazione consigliata al 348 3832395 (posti limitati).