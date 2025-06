Arrestato 24enne per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, unitamente al personale della Stazione Carabinieri del capoluogo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 10 giugno scorso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza, nei confronti di un cittadino italiano di 24 anni, cittadino italiano di origini angolane, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore.

I fatti risalgono alla serata del 30 maggio scorso, quando i militari erano intervenuti presso l’area di parcheggio “Fogazzaro” di Vicenza, a seguito della segnalazione di una giovane in stato confusionale. La stessa riferiva di essere stata poco prima vittima di una violenza sessuale da parte di un soggetto conosciuto in un locale notturno di Padova la settimana precedente. Dopo aver consumato bevande alcoliche insieme all’uomo, i due si sarebbero appartati in uno stabile abbandonato adiacente al parcheggio, dove la giovane veniva costretta a subire ripetuti rapporti sessuali. Nel tentativo di divincolarsi, la vittima sarebbe riuscita a ferire l’aggressore con un oggetto contundente, inducendolo alla fuga.

La giovane era stata trasportata in autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Bortolo per le cure e gli accertamenti sanitari del caso.

Le successive attività investigative, condotte con rapidità e riservatezza dai reparti dell’Arma, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dell’indagato, rintracciato nella mattinata odierna presso la stazione ferroviaria di Padova, città dove si riteneva dimorasse pur essendo di fatto senza una dimora stabile. Lo stesso, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Padova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.