Arcugnano, Giovine (FdI): “La crisi nasce da un metodo amministrativo logoro”

Fratelli d’Italia respinge ogni coinvolgimento diretto nella crisi politica del Comune di Arcugnano e punta il dito contro quello che definisce un metodo amministrativo “logoro”. A intervenire è l’onorevole Silvio Giovine, coordinatore provinciale di FdI a Vicenza, che replica alle recenti dichiarazioni dell’ex sindaco Carollo chiarendo ruoli e responsabilità.

Secondo Giovine, Fratelli d’Italia non può essere considerata parte della crisi perché non è rappresentata né in Giunta né con un gruppo consiliare. I consiglieri Zucconi, Bruscato, Vicari e Artolozzi, pur essendo iscritti al partito, sono stati eletti nella lista civica Arcugnano al Centro e hanno operato fino all’ultimo all’interno della maggioranza. L’intervento di FdI sarebbe avvenuto solo su richiesta dello stesso Carollo, come soggetto esterno, con un ruolo di supporto e mediazione istituzionale legato in particolare alla vicenda della scuola Foscolo.

Nel comunicato viene sottolineato come la crisi sia piuttosto il risultato di una gestione amministrativa caratterizzata da scarsa condivisione, rapporti interni deteriorati, diffidenza verso consiglieri e assessori e mancanza di comunicazione su informazioni decisive. Un approccio che, secondo Giovine, avrebbe progressivamente minato la fiducia all’interno della maggioranza.

FdI rivendica invece un atteggiamento costruttivo da parte dei propri iscritti. Sul fronte della scuola Foscolo, viene ricordato che l’unico risultato concreto ottenuto è arrivato grazie all’intervento del Governo Meloni, con il coinvolgimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione, che ha consentito una proroga di due anni per il completamento dei lavori. Lo stesso spirito avrebbe animato i tentativi di ricomposizione politica: per tre volte, su richiesta di Carollo, Giovine si sarebbe recato ad Arcugnano per cercare di ricompattare la maggioranza e garantire la prosecuzione del mandato amministrativo, senza però riuscire a superare il clima di chiusura e logoramento.

Nel comunicato viene citato anche il caso delle dimissioni dell’assessore Bruscato, avvenute lo scorso anno, definite un gesto di responsabilità istituzionale compiuto senza polemiche e con l’obiettivo di rafforzare la Giunta. Anche in quell’occasione, però, i veti interni avrebbero impedito la nomina di Moreno Vicari ad assessore, sancendo una situazione di paralisi politica.

Fratelli d’Italia respinge infine ogni ombra sui consiglieri Zucconi, Bruscato, Vicari e Artolozzi, descritti come amministratori di valore che avrebbero agito esclusivamente nell’interesse della comunità di Arcugnano, anche a costo di sacrifici personali e politici. Giovine auspica che possano continuare a mettere a disposizione competenze ed equilibrio per il futuro del Comune, ribadendo che FdI continuerà a operare con coerenza e responsabilità, senza accettare “narrazioni di comodo” e rivendicando la necessità di dire con chiarezza come stanno i fatti.