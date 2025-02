Approvata la legge per l’attrazione degli investimenti in Veneto: 47 milioni per rilanciare l’economia regionale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Venezia, 26 febbraio 2025 – “Oggi sono particolarmente orgoglioso perché, dopo un anno di lavoro in Commissione recependo le istanze di più parti, abbiamo approvato una legge che accrescerà ulteriormente il prestigio e la competitività della nostra regione incentivando le imprese ad investire in Veneto e a reinsediare sul nostro territorio le lavorazioni delocalizzate negli anni scorsi.” Con queste parole l’assessore allo Sviluppo economico del Veneto, Roberto Marcato, ha commentato l’approvazione unanime in Consiglio regionale della legge “Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto”.

Il provvedimento, sviluppato in stretta collaborazione con le categorie economiche e le parti sociali, introduce misure strategiche per favorire l’insediamento di nuove imprese e il rientro di produzioni precedentemente delocalizzate. L’obiettivo è generare opportunità di crescita, innovazione, trasferimento tecnologico e integrazione nelle catene di valore globale, rafforzando al contempo il tessuto produttivo regionale.

“Con questa legge diciamo a voce alta, ed investendoci 47 milioni di euro, che il Veneto è terra fertile non solo per le PMI, ma anche per la grande impresa capace di portare nuova linfa alla nostra economia. Il modello veneto di imprenditorialità potrà sostenere circa 50 progetti, generando oltre 140 milioni di euro di nuovi investimenti grazie all’effetto moltiplicatore garantito dall’intervento regionale”, ha aggiunto Marcato, sottolineando il potenziale impatto della misura sulla creazione di nuovi insediamenti produttivi e sul rilancio economico del territorio.

Un aspetto centrale della legge è la priorità assegnata agli investimenti mirati alla riconversione e al riutilizzo degli stabilimenti nei settori strategici per l’economia regionale. Inoltre, per incentivare ulteriormente l’attrattività del Veneto, la normativa prevede una riduzione dell’IRAP di un punto percentuale per cinque anni per le nuove imprese o per quelle che trasferiranno la loro produzione nella regione.

“Dico sempre che i record si mantengono correndo: il Veneto con questa nuova legge correrà, mettendo in campo accordi per l’insediamento e lo sviluppo, interventi di semplificazione, azioni per l’occupazione e la formazione professionale, incentivi economici e servizi di tutoraggio per agevolare i rapporti degli investitori con la Pubblica Amministrazione”, ha concluso Marcato.

Infine, l’assessore ha rivolto un ringraziamento alla Giunta, ai consiglieri regionali, alle imprese e alle organizzazioni di categoria che hanno contribuito alla stesura della normativa, evidenziando l’importanza della sinergia tra istituzioni e imprenditori per il rilancio dell’economia veneta.