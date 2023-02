Appiccava incendi in Veneto e Friuli: arrestato 50enne

I Carabinieri della Compagnia di Sacile (Pordenone) hanno arrestato, in flagranza di reato, l’autore degli incendi dolosi recentemente appiccati in aree boschive ad Aviano e Caneva.

Si tratta di un uomo di 50 anni, di Caneva, soggetto che era già affidato in prova ai servizi sociali per altri reati, al quale vengono attribuiti molti incendi sviluppatisi nei comuni di Caneva, Polcenigo e Cordignano (Treviso) nei mesi di luglio e agosto dello scorso anno.

In totale, secondo gli investigatori sono una quindicina i roghi dolosi a cavallo tra Fvg e Veneto che l’uomo avrebbe appiccato.

Gli incendi, domati grazie all’intervento dei Vigili del fuoco di Pordenone, Maniago e Vittorio Veneto – con l’elicottero di Mestre – e dalla Protezione Civile, presentavano tutti le stesse caratteristiche: si erano sviluppati dal bordo della strada, avevano interessato vaste aree di bosco e non erano stati rinvenuti inneschi o materiale combustibile nelle vicinanze.

Il piromane è stato individuato ieri mattina mentre, lungo la strada che conduce in Piancavallo, appiccava l’ennesimo incendio con un accendino. È stato bloccato dopo un breve tentativo di fuga. L’arrestato, su disposizione della Procura di Pordenone, è stato chiuso nella casa circondariale di Udine. (ANSA).