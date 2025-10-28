ATTUALITA'
28 Ottobre 2025 - 13.51

Amazon taglia 30.000 posti aziendali

REDAZIONE
AGI – Amazon prevede di tagliare fino a 30.000 posti di lavoro aziendali a partire da oggi, poiche’ punta a ridurre le spese e a compensare le assunzioni eccessive effettuate durante il picco della domanda registrati con la pandemia. Lo riporta Reuters citando fonti ben informate. La cifra rappresenta una piccola percentuale degli 1,55 milioni di dipendenti totali di Amazon, ma quasi il 10% dei circa 350.000 dipendenti aziendali. Si tratterebbe del piu’ grande taglio di posti di lavoro in Amazon da quando sono stati eliminati circa 27.000 posizioni a partire dalla fine del 2022.

