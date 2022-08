ALTOPIANO – Uomo cade e muore in un cantiere edile

Grave incidente sul lavoro oggi pomeriggio in Altopiano nella contrada Zebbo in Comune di Gallio. Ha perso la vita un uomo di 55 anni che è caduto, per cause in corso di accertamento, mentre stava lavorando in un cantiere. Sarebbe precipitato nel vano ascensore per una decina di matri. Inutili i soccorsi. I sanitari del 118, chiamati sul posto, hanno cercato di rianimarlo senza successo. Sul posto sia l’ambulanza da Asiago, sia l’elisoccorso da Padova. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal