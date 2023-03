ALTO VICENTINO – Spaccia cocaina e in casa ha documenti e bancomat rubati: arrestato 32enne cinese

Operazione antidroga dei Carabinieri a Schio e Isola Vicentina. Due persone arrestate e due denunciate a piede libero.

I carabinieri della Stazione di Schio e Malo hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di

spaccio di sostanze stupefacenti e deferito in stato di libertà altre due persone.



L’operazione è frutto di una specifica attività antidroga condotta dai carabinieri della Stazione di Malo (Vicenza). La Procura della Repubblica di Vicenza, concordando con le risultanze investigative, ha emesso

quattro decreti di perquisizione, a carico di altrettanti soggetti, finalizzati alla ricerca di sostanze

stupefacenti.

Nella serata del 2 marzo 2023, i carabinieri della Compagnia di Schio, con il supporto di unità cinofile del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia (PD) e del personale dei vari Comandi Stazione, hanno eseguito tre decreti di perquisizione domiciliare a carico di tre giovani, nei comuni di Schio ed Isola Vicentina. Nella perquisizione di una abitazione eseguita dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, in Schio zona Magrè, il fiuto infallibile dell’unità cinofila ha consentito di rinvenire stupefacente e trarre in arresto un cittadino cinese Z.Y. 32enne.

Il giovane è stato intercettato dai militari mentre usciva dalla propria abitazione ed è stato trovato

possesso di n. 7 involucri contenenti cocaina che nascondeva all’interno del proprio giubbotto. La successiva perquisizione domiciliare eseguita dai militari con l’unità cinofila, ha consentito il rinvenimento di ulteriori 27 involucri termosaldati, sempre contenenti cocaina, occultati all’interno di una camera. Complessivamente venivano sequestrati 40 grammi di cocaina, la somma di € 2740 ritenuta provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione digitale e materiale usualmente utilizzato per il confezionamento in dosi.

L’attività di ricerca ha consentito inoltre di rinvenire vari documenti di identità e tessere bancomat/carte di credito intestate a terze persone, alcune delle quali denunciate smarrite. Il rinvenimento dei documenti ha portato anche alla denuncia del giovane per ricettazione. Condotto presso gli uffici del Comando Compagnia, dopo le operazioni di foto-segnalamento, il soggetto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, a seguito dell’udienza di convalida da parte del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.