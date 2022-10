ALTO VICENTINO – Perseguita e picchia la compagna: divieto di avvicinamento per un 39enne

I Carabinieri della Stazione di Valli del Pasubio hanno dato esecuzione ad una misura

cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei

confronti di un cittadino italiano 39enne, per il reato di maltrattamenti in famiglia, emessa

dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura

della Repubblica.

L’attività investigativa consentiva di ricostruire che l’uomo, tra i mesi di agosto e settembre

scorsi, per immotivata gelosia, maltrattava la propria compagna, offendendola

ripetutamente ed aggredendola fisicamente. In ultimo, verso la fine del mese di Settembre,

a seguito di una discussione per futili motivi, spingeva la donna sul divano stringendole le

mani al collo e provocandole vistose ecchimosi documentate dal personale dell’Arma

intervenuto quella notte, refertate in pronto soccorso dell’Ospedale Altovicentino di

Santorso con prognosi di gg. 3 s.c.. A seguito di questo evento la donna veniva ospitata in

una struttura protetta.

Il Giudice per le indagini Preliminari, sulla scorta della richiesta di applicazione di misura

restrittiva avanzata dalla Procura della Repubblica, rilevata la sussistenza di esigenze

cautelari, disponeva la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente

frequentati dalla persona offesa, misura che veniva eseguita dai carabinieri la mattina del

27 ottobre.