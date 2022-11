ALTO VICENTINO – I Carabinieri recuperano due e-bike rubate: denunciato un uomo

I Carabinieri di Schio, in due distinte operazioni hanno recuperato due biciclette e-bike provento di furti consumati nello scledense.

Nel corso dell’attività investigativa che ha portato all’arresto nei giorni scorsi di un cittadino straniero (iniziali: N.A.) per tentata rapina, i militari della Stazione di Schio e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rinvenuto, nella disponibilità dell’uomo, una bici e-bike, del valore di € 2.000, risultata provento di furto in Piovene Rocchette nel maggio scorso, che è stata sequestrata. E’ stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per ricettazione.

Al termine degli accertamenti, dopo il riconoscimento da parte del proprietario, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la biciletta gli è stata restituita.

In un’altra operazione, nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel perlustrare uno stabile abbandonato nella zona del centro di Schio, hanno rinvenuto una bicicletta e- bike, del valore di €1.000 circa, in stato di abbandono, risultata provento di furto in data 2 novembre 2022 a Schio. Anche in questo caso, dopo aver individuato il proprietario, la bicicletta è stata restituita.