ALTO VICENTINO – Evento senza licenze e alcol ai minorenni, sanzioni della Guardia di Finanza

Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nell’ambito del rafforzamento del dispositivo di sicurezza economico-finanziaria in occasione delle prossime festività Natalizie, hanno continuato ad eseguire specifici accertamenti anche in relazione alle autorizzazioni previste per i locali d’intrattenimento.

In particolare, i militari della Tenenza di Thiene hanno eseguito un accesso in uno stabile ubicato nel medesimo Comune, poiché, a seguito di preliminari attività info-investigative era emersa la programmazione di un evento danzante, pubblicizzato sui social network sostanzialmente aperto al pubblico previo pagamento di un “contributo” in denaro. Nel corso dell’intervento è stata accertata la fornitura, da parte degli organizzatori dell’evento, a decine e decine di avventori presenti, oltre che del servizio di musica ed intrattenimento, anche della somministrazione, a pagamento, di bevande.

Accertata l’assenza di qualsivoglia licenza di pubblica sicurezza (ex artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.) nonché la mancata segnalazione di inizio attività necessaria per la somministrazione, anche temporanea, di alimenti e bevande, la Tenenza di Thiene ha provveduto a contestare agli organizzatori dell’evento le violazioni amministrative previste dall’art. 666 del codice penale, per l’esercizio di una sala da ballo aperta al pubblico senza licenza, e dall’art. 32 della Legge Regionale 21/9/2007 n. 29, per aver esercitato, in violazione all’art. 11 della medesima norma, attività di somministrazione temporanea di bevande senza aver presentato la prescritta segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico per le attività produttive del comune.

Inoltre, nell’ambito del dispositivo finalizzato all’intensificazione dei controlli sul territorio, i militari della locale Tenenza hanno comminato al titolare di un negozio ubicato a Thiene, esercente l’attività di commercio al dettaglio di articoli per fumatori, la prevista sanzione amministrativa di 1.000 euro per aver venduto ad un minore di anni diciotto due liquidi di ricarica per sigarette elettroniche contenenti nicotina, e ai titolari di tre bar, due ubicati a Sandrigo ed uno a Thiene, la sanzione complessiva pari ad 9.000 euro a seguito del rinvenimento, da parte delle pattuglie operanti, di 18 video slot installate nei tre bar, funzionanti ed a disposizione del pubblico fuori dalla fascia oraria consentita dalla Legge Regionale 10/9/2019 n. 38 per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo.

L’attività svolta dalle Fiamme Gialle di Vicenza conferma il quotidiano impegno, profuso dalla Guardia di Finanza, nel garantire la sicurezza economico-finanziaria del territorio anche mediante il capillare dispiego di pattuglie su strada. Le attività di servizio proseguiranno per tutto il periodo delle festività natalizie.