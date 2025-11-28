Alto Vicentino e Valle dell’Agno: 73 famiglie aiutate dalla Diocesi dopo disastri maltempo

Oltre 240.000 euro sono stati destinati a sostenere le famiglie colpite dagli eventi atmosferici estremi tra il 2024 e il 2025 nell’Alto Vicentino e nella Valle dell’Agno, grazie alla generosità di cittadini, parrocchie, enti e aziende del territorio.

Il totale delle donazioni ammonta a 243.679,32 euro, di cui 143.679,32 euro raccolti da 111 privati, 157 parrocchie, 8 enti e aziende tramite Fondazione Caritas Vicenza e Fondazione Diakonia Vicenza ETS, e 100.000 euro provenienti dai fondi 8×1000 erogati dalla Fondazione Caritas Vicenza.

In tutto sono 73 le famiglie che hanno ricevuto gli aiuti economici, con gli ultimi accrediti erogati nei giorni scorsi.

«La solidarietà della Diocesi è sempre significativa – commenta il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto – anche in un periodo di incertezza economica. Ringrazio tutti coloro che hanno risposto all’appello, contribuendo a sostenere le famiglie colpite. È fondamentale anche investire nella prevenzione e nella cura del nostro ambiente».

Don Enrico Pajarin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina, aggiunge: «Le Caritas parrocchiali hanno mappato le necessità e le situazioni più critiche, mentre la Diocesi ha provveduto all’accreditamento dei contributi. Un grazie a tutti coloro che hanno mostrato vicinanza concreta a chi si è trovato in difficoltà».