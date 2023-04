ALTO VICENTINO – Cade con la bici elettrica e muore

Incidente mortale ieri poco prima delle 17 di ieri, mercoledì 5 aprile, a Piovene Rocchette. Un uomo di 79 anni, Antonio Buzzaccaro di Piovene Rocchette, in sella a bicicletta elettrica, stava percorrendo S.P. 350 proveniente da Cogollo del Cengio e diretto a Piovene. Giunto all’altezza del viadotto “Sant’Agata”, in corrispondenza del km. 54+100, per cause in corso di accertamento è caduto sul proprio fianco sinistro battendo il capo sull’asfalto. I conducenti dei veicoli in transito, tra i quali una infermiera, si sono fermati immediatamente, fornendo il primo soccorso. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi e l’ambulanza 118 del SUEM di Santorso, dopo un tentativo di rianimarlo, non poteva fare altro che constatarne il decesso. La S.P. veniva chiusa al traffico fino alle ore 19:45. Rilievi a cura della polizia locale “Alto Vicentino” che riferirà gli esiti degli accertamenti al Magistrato di turno. Antonio era molto conosciuto in paese ed era chiamato ‘Toni Chitarra’.