Alte Ceccato, malore al supermercato: muore 68enne

Ieri pomeriggio, intorno alle 15, secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, un malore è stato fatale ad un 68enne di Alte Ceccato. L’uomo, Renato Bellenzon, era andato a fare la spesa al supermercato di via Nogara, quando all’improvviso si è sentito male, accasciandosi sul pavimento. L’uomo, originario del Piemonte, avrebbe urtato il capo contro uno spigolo. Immediata la chiamata al 118 da parte degli addetti del supermercato, oltre che l’intervento di un medico presente tra i clienti. Le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente gravi. Per mezzora, il personale sanitario ha cercato di stabilizzare le condizioni dell’uomo per trasportarlo in ospedale, ma purtroppo non c’era più niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Montecchio.