CRONACAVICENZA e PROVINCIA
25 Febbraio 2026 - 10.57

Altavilla: accoltellamento in viale Stazione

REDAZIONE
Altavilla Vicentina – Violenza in viale Stazione, dove ieri sera, poco dopo le 20, si è verificato un accoltellamento. Un uomo è stato raggiunto da fendenti alla mano e alla gamba ed è stato trasportato in codice giallo.

Un secondo ferito presente sul posto ha rifiutato le cure. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Vicenza per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Le autorità locali hanno temporaneamente circoscritto l’area per consentire le operazioni di soccorso e le indagini. Al momento non sono stati forniti dettagli sull’autore del gesto né sui motivi dell’aggressione.

