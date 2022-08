Alloggia in agriturismo vicentino per 15 giorni ma non paga e presenta carta d’identità di un altro: arrestato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

25 ago 2022, nel primo pomeriggio, a Torri di Quartesolo (VI), militari della locale stazione,

coadiuvati da quelli della Stazione di Camisano Vicentino (VI), traevano in arresto nella

flagranza del reato di truffa, Angiolin Vittorio Emanuele, sessantenne, residente in provincia,

gravato da precedenti. L’uomo, nella mattinata, a Torri di Quartesolo, nell’agriturismo

“Ae Noseare”, dove pernottava da circa quindici giorni, dopo aver esibito un documento

di identità intestato a una terza persona, nonostante le ripetute sollecitazioni della titolare, si

è rifiutato di saldare il conto, corrispondente ad € 975,00, e di lasciare libera la camera.

La conseguente perquisizione personale e veicolare, ha consentito di rinvenire nella sua

disponibilità fotocopie del passaporto intestato alla stessa persona e documentazione

varia, il tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella camera di sicurezza

della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore (VI), in attesa dell’udienza di convalida

ad esito della quale l’arresto veniva convalidato ed è stato disposto l’obbligo di presentazione

alla polizia giudiziaria.