Al via oggi a Verona la 117ma edizione di Fieragricola

Al via oggi la 117/a edizione di Fieragricola, manifestazione internazionale di riferimento per l’agricoltura in calendario a Veronafiere fino a sabato 7 febbraio.

Negli 11 padiglioni del quartiere fieristico vengono ospitati 816 espositori da 14 Paesi (con tutti i top brand presenti) nei segmenti della meccanica, zootecnia, colture specializzate come vigneto, frutteto e oliveto, energie rinnovabili, servizi, multifunzionalità delle imprese agricole.

Confermato anche il salone Fieragricola Tech, dedicato a precision farming, digitalizzazione e robotica, smart irrigation, energie rinnovabili in agricoltura e biosolution.

Ampio spazio quindi alla formazione, con 136 convegni, approfondimenti e workshop nei quattro giorni di manifestazione, per una vera e propria “Full Innovation” alla quale parteciperanno delegazioni e buyer internazionali, provenienti da 28 Paesi, grazie ad un programma di incoming gestito da Veronafiere in collaborazione con Ita-Italian Trade Agency.

Sono attesi a Verona anche circa 2.000 studenti degli istituti agrari da ogni parte d’Italia per la tappa finale della gara di selezione delle bovine da latte, in collaborazione con l’Associazione italiana allevatori e Anafibj.La cerimonia inaugurale è fissata alle ore 11 con il taglio del nastro alla presenza del presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, del sottosegretario all’Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, e del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.