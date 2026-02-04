ECONOMIAEVENTI
4 Febbraio 2026 - 10.45

Al via oggi a Verona la 117ma edizione di Fieragricola

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Al via oggi la 117/a edizione di Fieragricola, manifestazione internazionale di riferimento per l’agricoltura in calendario a Veronafiere fino a sabato 7 febbraio.
    Negli 11 padiglioni del quartiere fieristico vengono ospitati 816 espositori da 14 Paesi (con tutti i top brand presenti) nei segmenti della meccanica, zootecnia, colture specializzate come vigneto, frutteto e oliveto, energie rinnovabili, servizi, multifunzionalità delle imprese agricole.
    Confermato anche il salone Fieragricola Tech, dedicato a precision farming, digitalizzazione e robotica, smart irrigation, energie rinnovabili in agricoltura e biosolution.
    Ampio spazio quindi alla formazione, con 136 convegni, approfondimenti e workshop nei quattro giorni di manifestazione, per una vera e propria “Full Innovation” alla quale parteciperanno delegazioni e buyer internazionali, provenienti da 28 Paesi, grazie ad un programma di incoming gestito da Veronafiere in collaborazione con Ita-Italian Trade Agency.
    Sono attesi a Verona anche circa 2.000 studenti degli istituti agrari da ogni parte d’Italia per la tappa finale della gara di selezione delle bovine da latte, in collaborazione con l’Associazione italiana allevatori e Anafibj.La cerimonia inaugurale è fissata alle ore 11 con il taglio del nastro alla presenza del presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, del sottosegretario all’Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, e del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Al via oggi a Verona la 117ma edizione di Fieragricola | TViWeb Al via oggi a Verona la 117ma edizione di Fieragricola | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy