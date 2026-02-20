Al via la demolizione degli ex bagni pubblici in piazzale De Gasperi: due settimane di lavori

Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione degli ex bagni pubblici situati in piazzale De Gasperi. L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione che sta interessando viale Roma. In occasione dell’avvio del cantiere, l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller ha effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento delle operazioni.

«Qui all’angolo tra viale Roma e piazzale De Gasperi, negli anni Trenta, furono realizzati i bagni diurni della città – ha spiegato l’assessore Spiller –. Uno spazio molto utilizzato dai cittadini perché allora nelle abitazioni non sempre erano presenti i servizi igienici. In questo spazio non c’erano solo le toilette, ma anche vasche da bagno, docce, il locale parrucchiere e barbiere. Durante la Seconda guerra mondiale questi ambienti vennero utilizzati anche come ricovero antiaereo. Successivamente, con il miglioramento delle dotazioni igieniche nelle case, negli anni Cinquanta sono andati in disuso e sono stati chiusi».

Da oltre settant’anni, dunque, i locali risultano interdetti. «In questo lungo periodo – ha aggiunto Spiller – le strutture si sono ammalorate in modo significativo. Il solaio che divideva i locali dalla piazza era ormai compromesso ed era necessario e urgente intervenire per mettere in sicurezza l’area».

L’intervento ha previsto in una prima fase la demolizione del solaio e proseguirà ora con la rimozione delle strutture interne. Seguiranno le operazioni di interramento e riempimento con materiale inerte e, infine, la pavimentazione dell’area.

I lavori, della durata stimata di circa due settimane, comprendono anche la realizzazione di un pozzetto di ispezione alla roggia Seriola, che scorre proprio al di sotto degli ex bagni pubblici.