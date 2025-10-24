Al teatro Ariston di Bolzano Vicentino uno spettacolo a favore dei bimbi nati prematuri

Domenica 26 ottobre alle 17.00 andrà in scena “Cuore di Zucchero”. Il ricavato della serata, organizzata dall’Associazione Vicenza for Children Aps, andrà a sostegno del progetto “Dal cuore delle mamme alle culle fragili” per la raccolta del latte materno.

Passare una serata a teatro con i propri bambini per aiutare quelli degli altri e garantire latte umano donato e sicuro ai neonati prematuri o fragili ricoverati nelle Terapie intensive neonatali della provincia di Vicenza. Un’accoppiata vincente che sarà possibile realizzare domenica prossima, 26 ottobre, dalle ore 17.00 al teatro Ariston di Bolzano Vicentino, grazie dall’Associazione Vicenza for Children Aps, che ha organizzato l’evento per sostenere il progetto “Dal cuore delle mamme alle culle fragili”, un dono prezioso ai bambini più piccoli e vulnerabili.

A salire sul palco sarà il gruppo teatrale “La Favola” che presenterà “Cuore di zucchero”, spettacolo dedicato alle famiglie.

Ogni posto a teatro si tramuterà in un aiuto concreto che servirà a dare linfa alla raccolta fondi di Vicenza for Children, volta a sostenere B.l.u.d. – Banca del latte umano donato.

Il latte materno, raccolto a domicilio da mamme donatrici, rappresenta un vero “farmaco naturale” che riduce drasticamente infezioni e complicanze nei neonati fragili. Attualmente, il servizio di raccolta latte copre l’intera provincia di Vicenza e viene svolto due volte a settimana, per un totale di circa 450 km percorsi, gestiti da 15 volontari della Croce Bianca White Cross. Il veicolo utilizzato per questo servizio è ormai obsoleto e costoso da mantenere, per questo Vicenza for Children intende contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo.

Oltre che direttamente a Teatro, il posto può essere prenotato con una donazione consapevole di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini con un whatsapp al numero 375 80.31.687o all’indirizzo e-mail: info@vicenzaforchildren.it.