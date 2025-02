Al San Bassiano un laboratorio di Carnevale per i bimbi celiaci

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È noto che le restrizioni alimentari per particolari patologie pesano psicologicamente di più ai bambini, soprattutto in certi periodi dell’anno dove le tentazioni si moltiplicano: è il caso appunto del Carnevale per i piccoli pazienti affetti da celiachia. Però questo periodo dell’anno può essere una festa divertente e soprattutto gustosa anche per loro e per dimostrarlo la Pediatria dell’ospedale San Bassiano ha organizzato, in collaborazione con la Gastroenterologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova, un’iniziativa speciale: un laboratorio di cucina a tema Carnevale, dedicato appunto ai bambini con diagnosi di celiachia e ai loro genitori.

L’incontro, in programma sabato 22 febbraio a partire dalle 8.30 presso il ristorante “Al Pioppeto” a Romano d’Ezzelino, vuole essere innanzitutto un’occasione per divertirsi, ma anche per imparare in un ambiente accogliente tutto quello che c’è da sapere sulla dieta senza glutine e su come seguirla senza troppe rinunce.

«Sarà una giornata completamente dedicata ai bambini celiaci e alle loro famiglie – spiega il dott. Davide Meneghesso -, con una parte divulgativa rivolta ai genitori, nella quale forniremo non solo le informazioni di base sulla malattia ma anche gli ultimi aggiornamenti relativi alla sua diagnosti e trattamento, oltre a consigli sulla dieta più idonea da seguire. Ma l’incontro è pensato anche e soprattutto per i bambini, con un divertente laboratorio di cucina attraverso il quale potranno mettere le “mani in pasta” e sperimentare loro stessi le farine senza glutine preparando dei biscotti in tema Carnevale, guidati da chef preparati sulla cucina senza glutine».

L’evento, che è organizzato con il patrocinio dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC), è gratuito, ma i posti sono limitati: per partecipare è necessario iscriversi inviando entro il 10 febbraio una richiesta via e-mail a servizio.dietetico@aulss7.veneto.it

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività svolte dall’Ambulatorio di Gastroenterologia Pediatrica dell’ospedale San Bassiano, che garantisce la presa in carico completa dei piccoli pazienti con celiachia: «Seguiamo i pazienti dalla prima visita fino a tutto follow up successivo, anche avvalendoci di una dietista specializzata in celiachia – spiega il dott. Meneghesso -, anche avvalendoci della collaborazione dei colleghi dell’ospedale di Santorso per la diagnostica istologica tramite endoscopia».

«Si tratta di un’iniziativa che dimostra una volta di più l’attenzione della nostra Pediatria ai pazienti e ai loro genitori – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza -, non solo sul piano clinico ma anche su quello della divulgazione, che nel caso dei pazienti pediatrici deve essere rivolta ai genitori naturalmente, ma anche ai bambini e adolescenti con linguaggi e modalità su misura. Allo stesso tempo, questo evento è anche l’occasione per ricordare alla popolazione che anche in questo ambito specialistico come Azienda garantiamo una presa in carico completa, grazie anche alla collaborazione virtuosa tra i nostri specialisti di Bassano e Santorso».