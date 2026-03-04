Al Comunale di Vicenza il ‘Rigoletto’ per bambini e ragazzi

Rigoletto per bambini e ragazzi: arrivano al Teatro Comunale di Vicenza Gilda. Nel Gioco del Duca, l’8 marzo e il 9 marzo e Rigoletto. Il mistero del teatro, il 18 marzo

Entra nel vivo la programmazione dei Progetti Formativi del Teatro Comunale di Vicenza, la serie di percorsi educativi e di inclusione per favorire l’avvicinamento ai linguaggi teatrali, dedicati ad un pubblico senza limiti di età. Una particolare attenzione è riservata, da sempre, ai più piccoli e alle loro famiglie perché la formazione e l’educazione del pubblico del domani rientrano a pieno titolo nella mission della Fondazione.

Il primo appuntamento è in programma al Tcvi in doppia data con una recita per le famiglie, domenica 8 marzo alle 17.00, e una per le scuole lunedì 9 marzo alle 10.00, nella Sala del Ridotto: si tratta di Gilda. Nel gioco del Duca, uno spettacolo partecipativo di teatro musicale inserito nell’ambito di Opera kids, la sezione dei progetti formativi dedicati alla scuola dell’infanzia e alle famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni, realizzato in collaborazione con AsLiCo (Associazione Lirico Concertistica Italiana) per la conoscenza e la diffusione e la pratica dell’opera lirica fin dalla più tenera età.

Lo spettacolo è realizzato a Vicenza grazie al sostegno della Camera di Commercio di Vicenza, di Banca delle Terre Venete e Rotary Club di Vicenza.

Gilda. Nel gioco del Duca, regia di Alessio Boccuni, drammaturgia di Veronica Negrini, drammaturgia musicale di Anna Pedrazzini, scene e costumi di Beatrice Damiani, che ha debuttato al Teatro Sociale di Como il 26 febbraio, arriva al Teatro Comunale di Vicenza in una delle prime date della tournée; è uno spettacolo partecipativo in equilibrio fra opera e teatro in cui il giovane pubblico è invitato a cantare un’aria e a interagire con gli interpreti durante la messa in scena, con lavori preparati in classe o a casa. È un adattamento del Rigoletto pensato per bambini dai 3 ai 6 anni che riesce a trasformare l’opera di Verdi in un grande gioco teatrale. Il mondo di Mantova diventa un colorato gioco da tavolo dove i personaggi si muovono come pedine e il pubblico è invitato a partecipare attivamente: si canta, si gioca, si scopre. E Gilda, la protagonista di questa avventura, non è più solo una figura romantica, ma una ragazza che impara a fare le proprie scelte e a seguire la sua strada. Con leggerezza e fantasia, i bambini sono accompagnati in un viaggio dove anche il gioco diventa occasione per capire qualcosa in più su sé stessi, sugli altri e sul mondo.

Il secondo appuntamento, ideale prosecuzione del precedente, è previsto mercoledi 18 marzo alle 9.00 e alle 11.30: è Rigoletto. Il mistero del teatro, una rielaborazione musicale dal Rigoletto di Giuseppe Verdi a cura di Massimo Fiocchi Malaspina, adattamento drammaturgico di Manuel Renga, una produzione AsLiCo per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, nell’ambito di Opera Domani, il fortunato progetto dell’Associazione che giunge quest’anno alla sua 30° edizione. Il progetto Opera Domani al Teatro Comunale di Vicenza è sostenuto dalla Camera di Commercio di Vicenza, da Emisfero e Famila del Gruppo Unicomm.

Rigoletto. Il mistero del teatro racconta come, attraverso il teatro, si possa creare magia: storie meravigliose e pericolose prendono vita con un semplice gioco di luci, proprio come una lucciola illumina il buio, e così ogni sera la Compagnia del Duca trasforma un palco vuoto in un mondo pieno di emozioni. Il gruppo di attori itineranti porta infatti in scena Rigoletto tra amori, inganni e vendette, dove tutto è finto, ma nulla è falso. La storia prende vita con il vecchio attore nei panni di Rigoletto, il buffone di corte segnato da una maledizione. Cerca di proteggere la figlia Gilda, ma lei si innamora del Duca, che la inganna: rapita e tradita, Gilda si sacrifica per amore, lasciando Rigoletto solo, nella tragedia.

Per la compagnia, ogni spettacolo è un rito: un gioco di finzione che parla di verità, di vita e di perdita, rinnovando ogni volta l’incanto del teatro.

Anche Rigoletto. Il mistero del teatro viene preceduto da un percorso didattico che lavora sulle sfaccettature dell’opera, creando collegamenti interdisciplinari diversificati per le fasce d’età degli spettatori, che vanno dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado. Le tematiche affrontate durante il percorso sono la costruzione dell’identità, il travestimento e il desiderio di essere “altro da sé”, il rapporto padre-figlia e il sacrificio per amore.

In scena poi, pochi elementi e i segreti del teatro trasformano il palco in un nuovo mondo in cui ogni replica è un atto di creazione e sacrificio, dove la finzione diventa realtà, e il teatro si conferma un’arte eterna.

L’opera, direttore d’orchestra Giulio Arnofi, regia diManuel Renga, scene e costumi di Aurelio Colombo, con i musicisti dell’Orchestra 1813, ha debuttato il 6 febbraio al Teatro Sociale di Como. I 30 anni di Opera domani, il format più longevo di Opera Education di AsLiCo, sono dunque celebrati con un grande titolo della tradizione, protagonista di progetti per tutte le età; ma Rigoletto di è anche la sfida per avvicinare all’opera il pubblico di giovani e giovanissimi.

I biglietti per gli spettacoli per famiglie sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it.

Il prezzo dei biglietti per Gilda. Nel gioco del Duca è di 8,00 euro per adulti e di 6,00 euro per i bambini al di sotto dei 6 anni.