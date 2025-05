Aggressione in centro a Schio: tre denunciati per lesioni e spaccio, un arresto per droga

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

SCHIO (VI) – I Carabinieri della Stazione di Schio, al termine di articolate indagini condotte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza, hanno identificato e denunciato tre persone in stato di libertà per le ipotesi di reato di lesioni personali, danneggiamento e spaccio di sostanze stupefacenti. Uno di loro è stato arrestato.

L’inchiesta è scaturita da un episodio di violenza avvenuto lo scorso 21 marzo nel centro storico di Schio, dove un 36enne del posto è stato aggredito brutalmente da tre individui. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta per motivi legati allo spaccio di droga. La vittima, per sfuggire al pestaggio, si era rifugiata su un’auto in transito, condotta da un giovane estraneo ai fatti. Il veicolo era stato danneggiato durante l’episodio.

La svolta nelle indagini è arrivata il 21 maggio all’alba, quando i carabinieri hanno dato esecuzione a tre decreti di perquisizione personale e domiciliare, con il supporto dell’unità cinofila “Zico” del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (PD).

Durante le perquisizioni:

In casa di uno degli indagati sono state trovate diverse dosi di hashish e tre bilancini di precisione , nascosti tra gli indumenti. Estendendo i controlli a un locale pertinenziale dell’abitazione, i militari hanno scoperto otto panetti di hashish (circa 800 grammi in totale) nascosti all’interno di una borsa frigo . Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e condotto al carcere di Vicenza , in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini proseguono per delineare ulteriormente la rete di relazioni tra gli indagati e l’eventuale esistenza di un più ampio contesto criminale legato al traffico di stupefacenti nella zona.