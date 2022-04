Acque del Chiampo – 300 mila analisi in un anno: si cerca tecnico di laboratorio

Il laboratorio di Acque del Chiampo nel 2021 ha superato quota 300.000 parametri analizzati e cerca un tecnico per continuare a crescere

Sono oltre 300.000 i parametri analizzati nel corso del 2021 dal laboratorio di Acque del Chiampo nella sede di via Ferraretta, attraverso la raccolta di circa 22.000 campioni durante l’anno. Un carico di lavoro tale da richiedere la ricerca di un nuovo tecnico di laboratorio a tempo indeterminato da inserire nello staff già composto da 15 professionisti che, oltre alle analisi legate alle attività del gestore idrico, effettuano molte determinazioni analitiche per aziende private ed enti pubblici. C’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 22 aprile per presentare la domanda per accedere alla selezione.

“Il laboratorio di Acque del Chiampo ha raggiunto un livello di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale, come testimoniato dalla pubblicazione dei suoi studi su prestigiose riviste – commentano il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia, e il vicepresidente Guglielmo Dal Ceredo -. Purtroppo i carichi di lavoro del laboratorio non permettono a volte di dare risposta positiva ad una parte delle numerose richieste che arrivano continuamente dall’esterno per analisi che necessitano delle migliori tecnologie e conoscenze. Così siamo alla ricerca di un professionista in grado di far crescere l’organico”.

È in aumento negli ultimi tempi il numero di richieste di altri laboratori pubblici e privati, aziende del distretto della pelle, consulenti ambientali e altri enti. Da qui la scelta di pubblicare un avviso per la ricerca di un tecnico di laboratorio, da affiancare al team guidato da Massimo Fant, con contratto a tempo indeterminato a partire da maggio o giugno 2022.

Il tecnico sarà impiegato in tutte le attività che si svolgono in laboratorio ma non solo: dall’esecuzione e gestione dei prelievi, all’esecuzione delle analisi chimiche, utilizzando tecnologie all’avanguardia e strumentazioni di eccellenza che in molti casi consentono di ottenere i risultati a poche ore dalla raccolta dei campioni. La rapidità del processamento dei campioni è infatti una caratteristica peculiare del laboratorio che permette di avere subito i risultati e prendere quindi in tempo reale eventuali decisioni in base al risultato delle analisi.

Il laboratorio, accreditato dall’ente unico che certifica la competenza tecnica Accredia, ha anche prodotto importanti studi pubblicati su riviste scientifiche e di settore internazionali: Science of the Total Environment, Journal of Environmental Management, Water Research, Journal of Chromatography A, Lab.

Link all’avviso di selezione: https://www.acquedelchiampospa.it/FILES/files/Trasparenza/2022/risorse-umane/Avviso%20Ricerca%20Selettiva%20n°%2002-2022.pdf