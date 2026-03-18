Acqua dispersa sotto terra: parte da Noventa il piano “invisibile” per scovare le perdite

NOVENTA VICENTINA, 18 marzo 2026 – Al via da domani, giovedì 19 marzo, un’operazione silenziosa ma fondamentale per la rete idrica: Viacqua avvierà nel territorio comunale un’attività di ricerca perdite lungo l’acquedotto, con l’obiettivo di individuare e ridurre gli sprechi d’acqua.

Il gestore sarà presente sul posto con una ditta specializzata incaricata dei controlli. I tecnici effettueranno verifiche approfondite sulla rete per individuare eventuali dispersioni, così da programmare successivamente gli interventi di riparazione necessari.

L’attività si svolgerà senza alcun impatto per cittadini e traffico: le indagini, infatti, saranno completamente non invasive e non prevedono scavi né rotture del manto stradale. Non sono quindi attesi disagi né interruzioni del servizio.

L’iniziativa rientra in un piano più ampio portato avanti da Viacqua, che punta a monitorare oltre 5.000 chilometri di rete acquedottistica distribuiti in 66 Comuni del Vicentino. L’obiettivo è recuperare grandi quantità di acqua che oggi si disperdono nel terreno, migliorando l’efficienza e la resilienza del sistema idrico.