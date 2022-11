Acqua alta a Venezia, il Mose salva la città￼

Tutte e quattro le barriere del Mose sono state alzate lunedì pomeriggio e poi di nuovo alle 2 di martedì, e sono state efficaci: non ci sono zone allagate a Venezia, per quanto la pioggia stia causando qualche disagio.Secondo il Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia, il livello del mare più alto è stato raggiunto alle 9:40: un picco di 170 centimetri rispetto al valore medio. In città si parla di “acqua alta” quando vengono superati gli 80. Il fenomeno è dovuto all’alta marea, che a sua volta è provocata principalmente da fattori astronomici, cioè dall’attrazione della Luna e del Sole sulle masse d’acqua del mare, e da fattori meteorologici, cioè forti piogge e vento, attualmente presenti. Le previsioni meteorologiche per la giornata sono simili a quelle che erano state fatte prima del 12 novembre 2019, quando furono raggiunti 187 centimetri oltre il livello medio del mare e avvenne il più disastroso allagamento di Venezia nei tempi recenti.