Acne giovanile – L’Ema approva l’uso di Winlevi negli adolescenti tra 12 e 18 anni

Dopo le riserve espresse in una prima valutazione, l’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha dato il via libera all’uso di Winlevi anche negli adolescenti tra i 12 e i 18 anni, pur raccomandandone una prescrizione limitata a causa di alcune incertezze sugli effetti collaterali in questa fascia d’età.

Il farmaco, a base della molecola clascoterone, rappresenta la prima nuova terapia contro l’acne da circa quarant’anni. Diversamente dai trattamenti tradizionali, agisce bloccando i recettori degli androgeni, responsabili della stimolazione delle ghiandole cutanee nella produzione di sebo, uno dei fattori alla base dell’acne vulgaris. “Bloccando questi recettori, si prevede che il clascoterone riduca l’attività delle ghiandole. Tuttavia, l’esatto meccanismo d’azione del farmaco non è ancora del tutto compreso”, precisa l’Ema.

Nella prima revisione, lo scorso primavera, l’agenzia aveva negato l’autorizzazione per i più giovani, giudicando i potenziali rischi ormonali superiori ai benefici in età adolescenziale. La decisione è stata poi rivista dopo una nuova valutazione clinica affidata a un gruppo di dermatologi ed endocrinologi.

Winlevi è sviluppato dal gruppo irlandese Cosmo, che ha confermato l’approvazione europea per il trattamento dell’acne facciale negli adulti e negli adolescenti. Negli USA e UK il farmaco è già in commercio da anni. Per quanto riguarda l’Italia ora la palla passa all’Aifa.