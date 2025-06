Abbandono illecito di rifiuti: individuati i responsabili

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’Assessore alla Pubblica Sicurezza del Comune di Rosà informa che sono stati individuati e sanzionati i responsabili di un episodio di abbandono illecito di rifiuti avvenuto nei giorni scorsi in Quartiere Cremona ed in via dei Fanti.

L’individuazione è stata resa possibile grazie all’efficace utilizzo del sistema di videosorveglianza attivo nella zona e alla presenza di indizi identificativi all’interno dei sacchi abbandonati. Il lavoro di accertamento è stato condotto dalla Polizia Locale, con il supporto operativo degli addetti di Etra, che hanno collaborato all’analisi e alla gestione dei rifiuti rinvenuti.

A tali persone sono state elevate sanzioni per le violazioni accertate ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana, che tutela il decoro urbano e l’ambiente.

Continuano i controlli della Polizia Locale, su tutto il territorio comunale, al fine di contrastare comportamenti incivili e scorrette modalità di smaltimento dei rifiuti.

L’Amministrazione ricorda ai cittadini l’importanza di rispettare le regole e utilizzare i servizi dedicati al corretto conferimento dei rifiuti. Ogni gesto responsabile contribuisce a mantenere pulito e vivibile il nostro territorio.