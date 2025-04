A4 Holding approva il bilancio e nomina il CDA

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

– A4 Holding, società del Gruppo Abertis che gestisce 236 km di tratte autostradali fra A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico, informa che le Assemblee degli Azionisti della società e del Gruppo in data odierna hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2024.

Ilbilancio consolidato proforma del Gruppo evidenzia ricavi per 465 milioni di euro (+1% vs 2023) e un Ebitda pari a 267 milioni di euro (+5% vs 2023).

Nel corso dell’esercizio, il Gruppo ha proseguito il proprio impegno verso la manutenzione e lo sviluppo sostenibile della rete autostradale in concessione, con interventi per complessivi 153 milioni di euro, confermando l’impegno della società nel sostenere e ricercare una mobilità sempre più sicura ed efficiente.

Si tratta di interventi per 83 milioni di euro in manutenzione, tecnologia e sicurezza, finalizzati a garantire la piena efficienza operativa della rete e a potenziarne le capacità di controllo e gestione e di ulteriori 70 milioni di euro circa in investimenti in nuove opere e manutenzione straordinaria, mirati al consolidamento strutturale della rete, oltre all’apertura del nuovo casello di Montecchio Maggiore (Vicenza) e l’avvio del cantiere per la realizzazione del casello di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona.

Rimane stabile il numero dei collaboratori del Gruppo A4 Holding che a fine del 2024 risultano 457.

L’Assemblea di A4 Holding ha inoltre proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione di A4 Holding, che resterà in carica per il triennio 2025–2027.

Il nuovo Consiglio risulta ora così composto:

Daniel Ventín Morales – Presidente

Francisco José Aljaro Navarro – Consigliere

Montserrat Tomás Gil– Consigliere

Enrique Ballester Cabo – Consigliere

Miguel Ángel Medina Cabezas – Consigliere

Gonzalo Alcalde Rodríguez – Consigliere

Luigi Ugoli– Consigliere



L’Assemblea ha in ultimo deliberato la distribuzione di un dividendo complessivo pari a 23,7 milioni.