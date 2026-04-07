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7 Aprile 2026 - 16.27

A4, auto si ribalta dopo l’innesto con la A31: cinque chilometri di coda verso Milano

REDAZIONE
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Vicenza, 7 aprile 2026 – Traffico in tilt nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A4, dove un’auto si è ribaltata nei pressi dell’innesto con la A31 in direzione Milano. L’incidente, avvenuto intorno alle 16:15, ha causato rallentamenti significativi, con circa cinque chilometri di coda tra i caselli di Vicenza Est e Grisignano.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi stradali e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e mettere in sicurezza la zona. Al momento non sono disponibili aggiornamenti sulle condizioni del conducente. Gli automobilisti sono invitati a procedere con cautela e a valutare percorsi alternativi.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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