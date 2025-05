Vicenza si tinge di rosa per accogliere il passaggio del Giro d’Italia, trasformandosi per un giorno in palcoscenico della storica corsa ciclistica. Tra entusiasmo, transenne e colori, la città celebra lo sport e il fascino della grande carovana, con migliaia di appassionati pronti a salutare i campioni della due ruote lungo le vie del centro. Di Elisa Santucci