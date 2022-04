A Vicenza si va a scuola con…gentilezza

È partita ieri dalle due classi prime della scuola primaria Zanella la consegna del libro “Corso di gentilezza. Buone norme di comportamento”. All’evento erano presenti l’assessore all’istruzione Cristina Tolio, la dirigente dell’istituto comprensivo 6 Margherita Ricciardi e l’autrice vicentina Angelica Montagna, che ha coinvolto i bambini nella lettura dei primi capitoli. Presente anche l’illustratrice Simonetta Montagna.I libri sono stati consegnati anche alle due classi prime della scuola primaria Riello dello stesso istituto comprensivo. Da domani si procederà con la distribuzione delle 1200 copie del testo, un corso pratico rivolto a insegnanti e alunni per mettere in pratica la gentilezza, alle classi prime di tutte le scuole primarie statali e paritarie della città.Grazie ai 15 capitoli del libro i giovani alunni potranno sperimentare le regole di comportamento da tenere in diverse situazioni, come per esempio a scuola, al supermercato o alle feste di compleanno, e verificare quanto imparato con giochi propedeutici da fare in classe.Il testo porta la prefazione del sociologo Francesco Alberoni.