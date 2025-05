A VICENZA OLTRE 500 STUDENTI AL CAMPO SCUOLA DI EDUCAZIONE STRADALE: ‘ON THE ROAD’ COMPIE 20 ANNI!

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vicenza, oltre 500 studenti al campo scuola di educazione stradale: “On the Road” compie 20 anni

Oltre 500 alunni provenienti da 17 scuole primarie di Vicenza hanno partecipato al campo scuola di educazione stradale di via Bellini, nell’ambito dell’iniziativa “On the Road”, che quest’anno celebra i suoi 20 anni di attività.

Il progetto, promosso dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Vicenza in collaborazione con le autoscuole del circuito Ready To Go e con ACI Vicenza, ha l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli al rispetto delle regole della strada, attraverso percorsi pratici e momenti formativi dedicati.

Un traguardo importante per un’iniziativa che, nel corso degli anni, ha formato migliaia di bambini, contribuendo a costruire una cultura della sicurezza stradale fin dai primi anni di scuola.

