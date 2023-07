A Vicenza la pedalata benefica “Isibike Pink Charity Ride” fa già il pieno

Si tratta di un evento a scopo benefico in cui il tema centrale è la donna.

“Con noi ci saranno le amiche dell’asd Pedale Rosa community dedicata a 360 gradi al ciclismo femminile; donne che amano andare in bicicletta. L’Asd Pedale Rosa le accompagna con esperienze, attività associative, uscite di gruppo e tanto altro!”, scrivono gli organizzatori.

“Il loro claim è “Proud To Ride” che farà tappa a Vicenza il 16 luglio con Isibike Giant Store Vicenza!

(www.pedalerosa.net)

Ci sarà Katia Ragusa ciclista professionista del team Liv Racing TeqFind che ha corso la Vuelta Femenina, Giro d’Italia, Parigi-Roubaix, Freccia Vallone…

Una donna che sa cosa vuol dire soffrire in bicicletta!

Ci sarà Loretta Pavan portabandiera del gruppo Amici del Quinto Piano che sostiene il malato oncologico; il gruppo aiuta il paziente con attività legate alla cultura, al benessere e alla promozione dei diritti del malato. www.amicidelquintopiano.it

Ci sarà “La Beneficenza”, perché ad ogni partecipante verrà chiesto di donare 5 euro simbolici che andranno interamente al gruppo “Amici del quinto piano” di Vicenza.

Domenica 16 luglio partenza ore 08.00 dalla sede Isibike Giant Store Vicenza. via Olmo 110 – Creazzo

2 percorsi a scelta nei nostri fantastici colli Berici da corsa/gravel.

Il primo di 80km con 1000mt di dislivello.

Il secondo di 60km con 600mt di dislivello.

Non è una gara, si pedala tutti insieme per beneficenza e per far crescere il movimento ciclistico femminile.

La buona compagnia e la voglia di fare del bene farà da padrona”.