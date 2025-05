A Vicenza 20 anni di CoESPU: celebrazioni con alzabandiera

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In occasione della conclusione dell’anno scolastico e dell’avvio delle celebrazioni per il ventennale del CoESPU (Center of Excellence for Stability Police Units), questa mattina la Caserma “Chinotto” di Vicenza ha ospitato una cerimonia solenne che ha coinvolto quasi duecento studenti di vari Istituti Comprensivi della provincia.

L’Alzabandiera, accompagnato dall’Inno di Mameli intonato da decine di giovani voci e dai tricolori sventolati da studenti e rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, è stato il momento centrale di un evento particolarmente sentito e partecipato. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Vicenza, dott. Filippo Romano, insieme al Comandante e al Vicecomandante del CoESPU.

Il Generale di Brigata Giuseppe De Magistris, comandante del Centro, ha accolto gli ospiti con un messaggio rivolto in particolare ai ragazzi, sottolineando il valore del Tricolore e i principi costituzionali di pace, fratellanza e rispetto dei diritti umani. Ha ricordato l’importanza di una cittadinanza attiva e consapevole, legata ai valori fondanti della Repubblica e alla funzione educativa delle istituzioni.

Come da tradizione, ha preso la parola un rappresentante di una delle 11 nazioni attualmente presenti al CoESPU: in questa occasione è intervenuto un delegato della Polonia, che ha ribadito il valore della cooperazione internazionale per il mantenimento della stabilità e la tutela dei più deboli.

Durante la mattinata sono stati premiati gli studenti che si sono distinti nel concorso scolastico promosso dal CoESPU per celebrare il suo ventennale. Le celebrazioni culmineranno il 26 giugno con una grande manifestazione in Piazza dei Signori, arricchita dal concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri, aperto alla cittadinanza.

Al termine della cerimonia, i ragazzi, accompagnati dai docenti, hanno visitato le strutture del Centro: dalla “Training House” per le esercitazioni di irruzione, alla “Brave Box” per le simulazioni di discesa da elicottero, fino alla palestra e all’aula tattica, dove hanno potuto conoscere da vicino le tecniche operative delle forze di polizia impiegate in missioni di stabilità internazionale.

Un’esperienza educativa e coinvolgente, che ha unito simbolicamente scuola, forze dell’ordine e comunità internazionale nel segno della legalità e della pace.