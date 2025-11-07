STREET TG
7 Novembre 2025 - 15.51

A SOVIZZO NASCE L’UNIVERSAL SPORT: IL CALCIO UNIVERSALE GUARDA AL FUTURO

Elisa Santucci
Sovizzo diventa punto di riferimento nazionale per lo sport inclusivo con la nascita dell’associazione Universal Sport Sovizzo, affiliata all’E.I.S.I. (Ente Italiano Sport Inclusivi) e al CIP (Comitato Italiano Paralimpico). L’obiettivo è ambizioso: promuovere il calcetto inclusivo e ampliare la partecipazione di ragazzi normodotati e con disabilità, in un percorso di crescita che guarda oltre i confini comunali. In primavera, Sovizzo potrebbe ospitare il primo grande evento nazionale dedicato al calcio inclusivo.

