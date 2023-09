A Sovizzo “Leggiamo… La Pace”

L’Amministrazione Comunale di Sovizzo e la Biblioteca Civica hanno il piacere di invitare la comunità locale

a partecipare a “Leggiamo… la Pace”, un evento di letture per adulti dedicato alla celebrazione della Giornata

Internazionale per la Pace dell’ONU.

L’appuntamento è previsto per giovedì 21 settembre alle ore 18.00 nella Biblioteca Comunale di via IV

Novembre, 10 a Sovizzo.

“Queste letture mettono l’accento sul significato profondo della pace” dichiara Paolo Garbin, Sindaco di

Sovizzo: “La pace è un principio guida fondamentale per una società armoniosa e prospera, va oltre la mera

assenza di conflitto”.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in letture che esplorano il concetto di pace

da diverse prospettive culturali e sociali.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini e l’ingresso è completamente libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Sovizzo al numero di

telefono 0444 1802130 o via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.sovizzo.vi.it .