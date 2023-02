A Sovizzo la Giornata Nazionale della Cura

In occasione della Giornata Nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta, il Comune di Sovizzo propone la lettura teatrale intitolata “Di questo nostro Mondo”.

L’evento si terrà giovedì 2 marzo 2023 alle ore 20:45 nella Sala Conferenze del Municipio di Sovizzo, in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21.

La lettura, a cura di Luca Toschi e Cristina Falci, sarà tratta dai libri “Il Calamaro Gigante” di Fabio Genovesi e da “Lo Specchio nello Specchio” di Michael Ende. Il reading sarà successivamente accompagnato da una profonda riflessione sull’imparare a prendersi cura degli altri come di noi stessi, del pianeta come della nostra vita.

La Giornata Nazionale della Cura è promossa dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace ed i Diritti Umani, e vuole essere un giorno dedicato alla valorizzazione della solidarietà contro le disuguaglianze, le discriminazioni e la cultura dello scarto.

È inoltre patrocinata da: Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Comitato promotore Marcia PerugiAssisi, Rete Salute Welfare Territorio, Articolo 21, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, EIS – Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, Tavola della Pace in

collaborazione con la rete tedesca “Equal Care Day”.

“Questa iniziativa vuole essere un momento di condivisione contro l’individualismo, l’indifferenza e

l’avidità”, dichiara Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo. E prosegue: “Si tratta di un’occasione per opporsi

congiuntamente alle guerre e alla devastazione dell’ambiente, con una mentalità che possa promuovere

l’unione e la cura”.