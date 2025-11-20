A Sant’Urbano di Montecchio la Festa dell’Olio nel weekend

La Festa dell’Olio di Sant’Urbano

L’associazione Amici della Città di Montecchio, in collaborazione con l’associazione L’Arca e con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore, organizza l’edizione 2025 della tradizionale Festa dell’Olio di Sant’Urbano, in programma nel pomeriggio di domenica 23 novembre. L’iniziativa, a partecipazione libera, si aprirà con una passeggiata tra gli oliveti delle colline della città, con partenza alle 14 dal piazzale delle ex poste della frazione. A seguire, nel piazzale della Chiesa Antica, sarà proposta una degustazione di olio a cura dei produttori locali, accompagnata da stuzzichini preparati con prodotti tipici, tra cui lo “Scopeton” grazie alla collaborazione con gli Amici dello Scopeton. La manifestazione celebra la vocazione olivicola dei colli montecchiani, caratterizzati da un terreno sabbioso. Questa particolare conformazione, unita a condizioni climatiche favorevoli, crea un ambiente ideale per la coltivazione dell’olivo. Un’attività radicata nella frazione di Sant’Urbano, dove è anche attivo un frantoio gestito da una piccola azienda a conduzione familiare che permette ai coltivatori locali di produrre un olio dal gusto unico. Proprio per promuovere questa realtà e sostenere i piccoli produttori della zona, nel 2007 è nata la Festa dell’Olio grazie all’impegno di Guerrino Cozza, dei volontari dell’associazione Amici della Città di Montecchio e con la collaborazione dell’associazione Arca. L’evento, oltre a far conoscere la produzione locale e la frazione, offre ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza tra i colli e gli uliveti di Montecchio Maggiore, contribuendo alla valorizzazione culturale e ambientale del territorio.