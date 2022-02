A Palazzo Trissino il benvenuto al nuovo dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Vicenza

Il sindaco Francesco Rucco, il vicesindaco Matteo Celebron e l’assessore all’istruzione Cristina Tolio hanno incontrato oggi a Palazzo Trissino il nuovo dirigente dell’Ufficio VIII ambito territoriale di Vicenza Nicoletta Morbioli e l’uscente Carlo Alberto Formaggio. Presente anche il vicepresidente vicario della Provincia di Vicenza con delega alla programmazione dimensionamento scolastico Maria Cristina Franco.

L’incontro, avvenuto in sala degli Stucchi, è stata l’occasione per dare avvio alla collaborazione con Nicoletta Morbioli e per ringraziare Carlo Alberto Formaggio per il lavoro svolto dal 2019 a inizio febbraio. Al dirigente uscente è stata donata una stampa raffigurante uno scorcio della Basilica palladiana.