A Made in Malga… pastori e pecore delle Tre Venezie

“Pastori e pecore nelle Tre Venezie”

Sabato ad Asiago, nell’ambito di “Made in Malga”, un convegno per esplorare un mondo secolare, ma ancora attuale.

Nessuno di noi assaggiando un pezzo di formaggio pecorino penserebbe che in tempi antichi il “Pegorin” costituiva una sorta di simil moneta usata negli scambi commerciali e citata nei documenti ufficiali. Di questo e di molto altro ancora, si parlerà sabato prossimo, 3 settembre, a partire dalle 10.00 del mattino ad Asiago nella sede della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, in via Stazione, 1, nel corso di un incontro titolato: “Pastori e pecore nelle Tre Venezie”. L’evento, organizzato dalla Fondazione di Storia di Vicenza e collocato all’interno della manifestazione “Made in Malga”, si ripromette di esplorare un mondo che per secoli ha scandito stagioni e vite di intere comunità e che oggi sembra poter riprendere vigore, grazie all’apporto di nuove generazioni alla riscoperta di attività e valori che sembravano irrimediabilmente perduti. Del resto, la pastorizia esercitata per secoli nei pascoli alti delle proprietà collettive e malghe, ma transumante in tanti e diversi luoghi delle Tre Venezie, ha trasferito nelle pianure mestieri come quello del casaro, ma anche tradizioni e perfino un linguaggio, quello cimbro, ancor oggi in qualche raro caso, esibito con orgoglio. Complessivamente si tratta, dunque, di un universo ancora poco esplorato di genti vicentine e venete, oltre che trentine e friulane, solo saltuariamente studiate a fondo, nei vari aspetti sociali, economici e di costume. È questa, dunque, un’occasione per “saperne di più” grazie alla testimonianza diretta di un pastore tutt’ora in attività, “Ciano” Frison, originario di Stoner di Enego e di studiosi ed esperti del settore. Dopo i saluti del presidente dell’Unione Montana, Bruno Oro, studiosi ed esperti del settore, moderati dal vice presidente della Fondazione di Storia, Luigi Menegatti, si alterneranno al microfono per portare il loro contributo.