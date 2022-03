A Lonigo la settimana ecologica “Salviamo la terra…”

Il Forum per l’Ambiente col supporto dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Lonigo propone dal 4 al 10 aprile “Salviamo la terra…”: un’intera settimana di sensibilizzazione ambientale attraverso incontri e iniziative atte a portare la popolazione alla scoperta del mondo dell’ecologia e della salvaguardia del territorio. “Una proposta di eventi a tema che proponiamo alla comunità: attraverso semplici azioni, ma cariche di consapevolezza e senso di responsabilità, vogliamo ribadire l’importanza della Terra e della sua salvaguardia” – commenta la presidente del Forum Emanuela Foletto. Si apre lunedì 4 aprile alle 20.45 presso la Sala Barchesse di Villa Mugna in via Castelgiuncoli con “…pulendo secondo natura”, un incontro per conoscere i detersivi e cosmetici ecologici a cura di Officina Naturae. Mercoledì 6 aprile alle 20.45 presso la Sala Barchesse, invece, si parlerà di compostaggio domestico e recupero dell’acqua piovana “…con semplici azioni quotidiane” a cura dei dott. Graziano Salvadore e Vittorio Rizzoli. Venerdì 8 sempre alle 20.45 presso la Sala Barchesse sarà la volta di un viaggio nel mondo delle sentinelle del nostro ambiente con “…preservando le api” a cura del prof. Carlo Saoncella. Sabato 9 aprile a partire dalle 15 presso il Parco Ippodromo “..avendo cura del territorio”, laboratori per bambini e ragazzi a cura del gruppo CNGEI di Lonigo. Si chiude domenica 10 aprile con un ritrovo in Piazza Garibaldi alle 7.30 e la passeggiata “…ammirando i nostri bei colli”: un percorso adatto a tutti di 9 km a cura dei Cai. Al rientro in piazza, i saluti finali.

Ai vari eventi saranno coinvolti grandi e piccini grazie alla collaborazione e al lavoro sinergico dei tanti gruppi che compongono il forum: dal Viverbiogas Lonigo, a Cittab e Acqua bene comune, fino agli Scout e al Cai. L’accesso a tutti gli eventi è consentito secondo le disposizioni di legge anti-Covid19.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. La salvezza della terra dipende anche da noi e dalle nostre piccole pratiche quotidiane, è giunto il momento di agire” – conclude l’Assessore all’Ambiente Alberto Bellieni.