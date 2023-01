A Crespadoro il nuovo servizio di pubblica illuminazione con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili

Il Comune di Crespadoro ha aderito al Servizio Luce 4 Consip affidato alla società City Green Light che porterà alla riqualificazione di tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale.

I lavori sono partiti ieri e il contratto, della durata di 9 anni, prevede la gestione, la manutenzione e l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, inclusa la fornitura dell’energia elettrica.

Gli interventi porteranno a riqualificare 292 punti luce sul territorio, garantendo, al termine dell’intervento, un risparmio energetico del 68%, consumi ridotti per più di 110.000 kWh annui e una riduzione delle emissioni pari a 63 tonnellate di CO2 all’anno.

Il servizio include, oltre alla fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, la riqualifica e l’adeguamento normativo di tutti i punti luce tradizionali con sorgenti LED, la condivisione del risparmio energetico, il telecontrollo di tutti gli impianti con l’adesione al progetto Public Energy Living Lab (PELL) promosso dall’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la manutenzione ordinaria e straordinaria, la condivisione al 50% dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE, il principale meccanismo di incentivazione dell’efficienza energetica nelle infrastrutture a rete), il servizio di call center h24, il servizio di energy management.

Il parco impianti di pubblica illuminazione del Comune di Crespadoro è composto da 393 punti luce, che comprendono illuminazione stradale, elementi d’arredo urbano e illuminazione di strade e monumenti.

L’investimento complessivo da parte del privato è di circa 120.000 € e la fase di sostituzione dei punti luce si svolgerà nel primo anno di servizio.

Inoltre, grazie al contributo pubblico di 50.000 € per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si è potuto realizzare un progetto di estensione dell’impianto di illuminazione pubblica in zone non ancora servite del territorio comunale.

“E’ motivo di soddisfazione e orgoglio essere riusciti a mettere in campo un progetto di efficientamento energetico così ampio e importante per il nostro Comune, specie in questo momento di grave crisi energetica per il nostro Paese. Questo piano ci consentirà di sostituire integralmente i punti luce entro i primi mesi del prossimo anno, oltre che effettuare interventi di ampliamento della rete ove necessario e richiesto dalla cittadinanza. Questo intervento di rinnovo di tutta la rete sarebbe stato impensabile senza questo piano, oltre che vantare significativi risparmi per il nostro Comune negli anni a venire in ambito energetico, economico e di inquinamento luminoso”. Afferma il Sindaco, Elisa Maria Ferrari.

“L’adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 4 – spiega Tomaso Naldi, Business Unit Director Northern Italy di City Green Light – è uno strumento di efficienza che consentirà all’amministrazione di avere risultati immediati in termini di risparmio energetico e le consegnerà, al termine dell’intervento di riqualificazione, impianti di illuminazione pubblica efficientati con strade più sicure per i cittadini e un maggiore comfort visivo”.

SERVIZIO DI SEGNALAZIONE

Per segnalare il guasto su uno o più lampioni è attivo un Call Center presidiato 365 giorni l’anno h 0-24 raggiungibile attraverso i seguenti canali:

• mail: segnalazioni.crespadoro@citygreenlight.com

• numero verde: 800642120

• APP: City Green App (disponibile per iOS e Android)

Per effettuare una segnalazione è necessario comunicare il nome della via e il numero del lampione o il civico esatto in cui reperirlo. Il numero del lampione è l’etichetta rossa composta da 4 o 5 cifre in verticale applicato ad una altezza di circa 2.5 metri da terra in allineamento sotto il punto luce.

È inoltre disponibile e scaricabile la APP “CityGreenApp” dedicata per sistemi iOS e Android con la quale sarà possibile segnalare eventuali anomalie e disfunzioni dell’impianto.