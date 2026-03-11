CULTURAEVENTIVICENZA e PROVINCIA
11 Marzo 2026 - 18.50

A CHIAMPO ‘LA RUPE DEI RE’: IL MUSICAL CHE INCANTA GRANDI E PICCOLI

P.U. - E.S.
Sabato 14 marzo, l’atmosfera magica della savana arriva a Chiampo! Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile con “La Rupe dei Re”, un emozionante musical in due atti che vedrà protagonisti gli straordinari talenti di ABC – Attori Ballerini Cantanti.

L’appuntamento è alle ore 20.30 presso l’Auditorium Comunale. Preparatevi a farvi travolgere dalla musica, dalle coreografie e da una storia che parla di coraggio e amicizia. L’ingresso è libero: un regalo perfetto per tutta la famiglia e per chiunque voglia lasciarsi trasportare dalla forza delle emozioni dal vivo.

