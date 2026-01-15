15 Gennaio 2026 - 11.15
A CHIAMPO IL PRIMO CARNEVALE DELLA PROVINCIA: ISCRIZIONI PER LA SFILATA ANCORA APERTE!
Chiampo si prepara a festeggiare il 47esimo Carnevale Chiampese con un fine settimana di eventi tra musica, maschere e tradizione. Il programma si apre sabato 31 gennaio con il Carnival Party: dalle 21.00 il Palatenda riscaldato ospiterà una festa in maschera animata da Marco B. Dj.
Domenica 1 febbraio sarà invece la volta della sfilata dei carri allegorici, in programma dalle 14.00 lungo le vie del centro cittadino, con animazione a cura di Radio Stella FM.
Durante entrambe le giornate sarà attivo lo stand gastronomico della Pro Loco di Chiampo presso il Palatenda riscaldato in piazza Zanella, per accompagnare gli eventi con proposte enogastronomiche.