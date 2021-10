9.000 euro di multa per titolare di kebab nel Vicentino a causa della mancanza di igiene

Mercoledì 13 ottobre 2021, il personale del NAS di Padova, assieme ai carabinieri della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore (VI), ha effettuato un accesso ispettivo in un esercizio commerciale vendita “kebab”, situato in viale Ceccato a Montecchio Maggiore .

Nel corso dell’ispezione venivano riscontrate evidenti carenze igienico sanitarie nonché la totale assenza di personale con requisiti professionali previsti per lo svolgimento di detta attività.

In particolare si riscontravano violazioni al D.Lgs 193/2007, omissioni rispetto al dovere di rispettare i requisiti generali in materia di igiene e di adempiere correttamente all’ applicazione delle procedure basate sui principi del sistema haccp nonché il mancato rispetto della L. R. Veneto n. 50/2012 per aver condotto l’esercizio di vicinato con somministrazione di alimenti e bevande senza il possesso dei requisiti professionali previsti. Illeciti amministrativi per un totale di oltre € 9.000. Probabile anche la chiusura temporanea dell’esercizio.