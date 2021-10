27enne vicentino ubriaco alla guida minaccia di morte i carabinieri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella notte tra ieri 10 ottobre e oggi 11, nel territorio altopolesano è stato svolto un servizio di controllo straordinario del territorio dalle stazioni carabinieri di Fiesso Umbertiano, Trecenta e dell’Aliquota radiomobile di Castelmassa. Controlli finalizzati alla prevenzione del fenomeno delle “stragi del sabato sera”. A Castelmassa i carabinieri hanno denunciato un 27enne della provincia di Vicenza (A.G. di Grumolo delle Abbadesse) fermato per “guida pericolosa” della sua autovettura. In stato di alterazione si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico e ha minacciato di morte i carabinieri operanti. I carabinieri hanno notato l’andatura irregolare e l’hanno fermato. L’auto è stata fermata e portata via con il carro attrezzi e al giovane sono state applicate le sanzioni massime previste dall’articolo 186 del codice della strada.