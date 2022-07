25° Gallio Film Festival: torna sull’Altopiano dei Sette Comuni la rassegna dedicata alle opere prime italiane

Appuntamento dal 23 luglio al 7 agosto con la 25° edizione del Gallio Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata alle opere prime italiane. Punto di riferimento per gli appassionati di cinema, la manifestazione, nata come una vetrina per i giovani autori, è diventata un concorso riservato ai registi che affrontano la loro prima esperienza nel lungometraggio. L’obiettivo principale è proprio quello di offrire ai giovani autori italiani l’occasione di poter presentare le proprie opere ad un vasto pubblico, valorizzando soprattutto quelle creazioni che faticano a trovare uno spazio nelle sale cinematografiche. Partecipano alla kermesse non solo opere di finzione ma anche produzioni che trattano il vivere di ognuno attraverso i rapporti sociali, il tema del lavoro e delle pari opportunità, l’integrazione e la tolleranza, il rispetto, l’apertura verso altre culture, la salvaguardia dell’ambiente. Le proiezioni dei film avranno luogo presso il Cinema Cineghel di Gallio.

L’organizzazione del Gallio Film Festival è composta da appassionati volontari che durante la manifestazione si prodigano per accogliere pubblico e autori nella semplicità della vera gente di montagna. La giuria è formata da un numero, variabile di anno in anno, di professionisti del settore: registi, scrittori e personalità della cultura italiana. Da un paio d’anni è nata anche la giuria dei giovani: un piccolo gruppo di studenti che si esprimono per il loro Miglior film.

Nel corso degli anni sono stati istituiti numerosi riconoscimenti: il premio “Ermanno Olmi” al miglior film, il gran premio speciale della giuria “Emidio Greco”, i premi per la miglior attrice e per il miglior attore. Senza dimenticare, quelli per la miglior regia e per la miglior sceneggiatura. Non mancano, il premio del pubblico e il premio della giuria dei giovani.





Il programma della manifestazione: tutti le pellicole in concorso e non solo

Più di dieci film in programma durante la prima settimana del Gallio Film Festival:

sabato 23 luglio ore 20,45: serata inaugurale con “Lunana” di Pawo Choyning Dorij;

domenica 24 luglio ore 16,00: “Tapirulan “di Claudia Gerini;

domenica 24 luglio ore 20,45: “Piccolo corpo” di Laura Samani;

lunedì 25 luglio ore 16,00: “Californie” di Alessandro Cossigoli e Casey Kauffman;

lunedì 25 luglio ore 20,45: “Re Granchio” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis;

martedì 26 luglio ore 16,00: “Allons enfants” di Giovanni Aloi;

martedì 26 luglio ore 20,45: “Brotherhood” di Francesco Montagner;

mercoledì 27 luglio ore 16,00: “Rosa pietra stella” di Marcello Sannino;

mercoledì 27 luglio ore 20,45: “La tana” di Beatrice Baldacci;

giovedì 28 luglio ore 16,00: “Il muto di Gallura” di Matteo Fresi;

giovedì 28 luglio ore 20,45: “Il sogno di Samira” di Nino Tropiano;

venerdì 29 luglio ore 16,00: “Querido Fidel” di Viviana Calò;

venerdì 29 luglio ore 20,45: “La strada per le montagne” di Micol Rubini;

sabato 30 luglio ore 20,45: serata finale con premiazioni e proiezione del film vincitore;

domenica 31 luglio ore 20,45: evento speciale con “La macchina delle immagini di Alfredo C.” di Roland Sejko.

La seconda settimana vedrà invece la presenza di numerose pellicole internazionali: