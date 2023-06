19enne arrestato con droga nascosta nella sigaretta elettronica e a casa

Nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno i Carabinieri di Schio hanno arrestato B.Y. 19enne

residente a Schio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un dispositivo composto da più pattuglie con vetture con colori d’istituto e auto con targhe di copertura, con il supporto operativo di una unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (PD), hanno perlustrato tutta l’area del centro di Schio e della zona stazione FF.SS. al fine di prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Durante il servizio, l’attenzione di una pattuglia in borghese è stata attirata da un giovane che gravitava con fare sospetto nei pressi della Stazione Ferroviaria di Schio. Sul posto, onde procedere al controllo, veniva fatta convergere una pattuglia della Stazione Carabinieri di Valli del Pasubio che procedeva, unitamente al personale in borghese, a fermare il soggetto. Da una immediata ispezione sul posto venivano trovati nella disponibilità del giovane n. 3 involucri termosaldati contenenti circa 2,50 gr. di hashish. Condotto agli uffici di via Maraschin, sottoposto ad una approfondita perquisizione, venivano rinvenuti, occultati all’interno di due sigarette elettroniche n. 12 involucri termosaldati contenenti complessivi gr. 11,40 di hashish pronta per lo spaccio. Immediata è stata poi la perquisizione domiciliare eseguita in Schio con l’impiego dell’unità cinofila Darwin. L’attività consentiva di rinvenire, all’interno della camera occupata dal giovane, ulteriori involucri contenenti complessivi gr. 60,00 di hashish, un bilancino di precisione ed un involucro contenente circa gr. 1,50 di cocaina. Al termine degli accertamenti, il giovane veniva arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida da parte del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura della Repubblica.

Oltre all’arresto, i Carabinieri sono stati impegnati in Malo nel controllo di un bar del centro.

L’attività ha portato al deferimento del titolare dell’esercizio per aver omesso di esporre la prevista tabella dei giochi proibiti prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Inoltre, è stata contestata una violazione amministrativa per complessivi € 400, poiché il locale non disponeva di apparecchiatura per rilevazione tasso alcolemico. Complessivamente nel corso del servizio coordinato sono state controllate 65 persone, 31 veicoli e 3 esercizi pubblici.